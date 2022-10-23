Шоумен высказался о важности украинского языка.

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан рассказал, что в начале своей карьеры разговаривал на русском языке, который мог ему стоить большого будущего.

"Я был ведущим "Comedy Club Украина". На самом старте этого проекта. Продюсер сказал: "Все нормально, кроме этого мальчика, который не знает украинского". Я взял и выучил язык! Было тяжело. Потом был "Підйом" с украиноязычными Притулой и Фреймут. Это нелегко, но нужно! Это трудный, но важный для Украины шаг", - сказал Педан.

Также он призвал и других русскоговорящих украинцев перейти на государственный язык, даже если он у них не "чистый". Шоумен заверил, что такое стремление жителей Украины нужно поддерживать, а не троллить их за суржик.

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Напомним, ранее Александр Педан пристыдил Ефросинину и Полякову за русский язык.

"Все разговоры от публичных лиц о том, что им тяжело переходить на украинский - это все игра на стороне российской пропаганды", - сказал шоумен.

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