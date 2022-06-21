Певец много лет "сидел" на антидепрессантах.

Беларуский певец, победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак уехал в США на реабилитацию после многолетней зависимости от антидепрессантов.

Об этом сообщает беларуское издание "Наша Ніва".

Два года назад Рыбак признался, что много лет "сидел" на снотворном и антидепрессантах. Когда они начали разрушать его жизнь, он понял, что с этим нужно бороться. И в 2020 году он приступил к реабилитации.

"Это коснулось не только моего мозга, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни", – сказал в одном из интервью певец.

Также он рассказывал, что в детстве его сильно ударили в живот, и это повлияло на его нервную систему. После участия в Евровидении ситуация усугубилась. При этом сейчас исполнитель чувствует себя немного лучше.

Напомним, ранее украинка создала уникальный клип для победителя Евровидения-2009 Александра Рыбака.

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