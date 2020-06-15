Победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак рассказал, что только сейчас может засыпать без снотворного

Певец рассказал, что его в детстве сильно ударили.

Норвежский музыкант и победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак рассказал в Instagram, что впервые за 11 лет может засыпать без снотворного.

По его словам, в детстве его сильно ударили в живот, и это повлияло на его нервную систему. После участия в "Евровидении" ситуация усугубилась. При этом сейчас исполнитель чувствует себя немного лучше.

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"Хочу поделиться секретом, который поможет легче заснуть – найдите то, что вы любите делать, только не смотрите Netflix, и повторяйте это перед сном. Для меня таким "счастливым местом" стало пианино. Я играю, пока не почувствую сонливость. Когда мне было 14 лет, мальчик ударил меня в живот так сильно, что это навсегда изменило мою нервную систему. Моя первая любовь, первый фильм ужасов – все эти эмоции лишали меня сна. Можете себе представить, как мне было трудно заснуть, когда я посетил крупнейшее в мире музыкальное шоу", – признался певец.

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