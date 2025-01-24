Актриса также призналась, что ей помогает бороться с болезнью.

Американская актриса Энди Макдауэлл, которая известна по фильмам "День сурка", "Зеленая карта" и "Четыре свадьбы и похороны", впервые рассказала о своей болезни.

Недавно 66-летняя звезда призналась, что у нее проблемы с мышцами в верхней части ноги. Из-за этого она испытывает сильную боль.

"У меня синдром грушевидной мышцы. Это мышца, которая как бы сдавливает седалищный нерв, из-за чего боль отдавала в ногу. Я думала, что буквально разваливаюсь на части", - рассказала Энди на шоу актрисы Дрю Беримор.

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Она также подчеркнула, что не знает, что могло стать причиной такого диагноза. Однако сейчас звезда чувствует себя лучше.

"Я думала, что мне придется делать операцию. Но сейчас мои суставы в порядке. Сейчас я очень усердно работаю над собой, занимаясь физиотерапией. Я уже не разваливаюсь", - отметила актриса.

Что известно об Энди Макдауэлл

Энди в начале 1980-х годов работала моделью. Она появлялась в рекламных кампаниях самых известных мировых брендов: "Yves Saint Laurent", "Armani Perfume", "Bill Blass", "Calvin Klein" и других.

В 1984 году Макдауэлл дебютировала в кино. Первый ее фильм был "Грейстоук - легенда о Тарзане, повелителе обезьян", затем была лента "Огонь святого Эльма". Позже актриса сыграла в "Зеленой карточке" и "Короткие истории". Но наибольшую популярность Энди принес фильм "День сурка".

Напомним, ранее звезда фильмов о Джеймсе Бонде Джуди Денч отказалась от появлений на публике в одиночестве из-за слепоты.

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