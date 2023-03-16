Помимо этого, актер поделился своими мыслями о переговорах.

Звезда российского сериала "Кухня" Дмитрий Назаров, который ранее заявил, что отказывается помогать Вооруженным Силам Украины, решил объяснить свою позицию. Актер, который ранее утверждал, что выступает против полномасштабной войны РФ против Украины, теперь называет поддержку защитников нашей страны "эскалацией".

"Я против того, чтобы люди убивали людей. Это недопустимо! Люди не должны убивать людей. Как бы ни было, желать, провоцировать, продолжать - это эскалация! Она не остановится никогда, если мы сами, за границами этого конфликта, не остановимся", - заявил Назаров в интервью "Скажи Гордеевой".

Помимо этого, актер поделился своими мыслями о переговорах. Он пожаловался на то, что в Украине уже второй год идет полномасштабная война, но никто "не понимает", что нужны какие-то действия. По словам Назарова, он категорически против помощи ВСУ.

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"Этого быть не может! Говорят: капитализм - это всегда войны. Не всегда. Как сказал Громыко (советский министр иностранных дел - УНИАН): 10 лет переговоров лучше одного дня войны. А у нас этого никто не понимает. Какие действия, переговоры? Вот уже второй год войны, все пропитано кровью... Я против, категорически против", - гневно резюмировал Назаров.

Актер из "Кухни" отказался помогать ВСУ - видео

Напомним, ранее Назаров рассказал, что он не хочет отправлять деньги на помощь украинской армии. По словам актера, он не понимает, как люди могут его об этом просить.

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