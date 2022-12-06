Знаменитость поделился новым снимком в инста-сториз.

Украинский актер Тарас Цымбалюк решил ответить на вопросы своих поклонников в социальной сети Instagram. В этом интерактиве приняла участие и его новая девушка Светлана Готочкина.

Девушка спросила у Тараса, скучает ли он за ней, пока она находится в Испании, а он - в туре по Украине со спектаклем "Эмигранты". Знаменитость лаконично ответил: "Очень".

Свой ответ он сопроводил их совместной фотографией, на которой они страстно целуются.

Видео дня

Стоит отметить, что последнее время Цымбалюк часто показывает свою девушку, однако никакхи подробностей своей личной жизни не раскрывает.

Известно лишь то, что актер начал встречаться со Светланой после развода с женой Тиной.

Тарас Цымбалюк: личная жизнь

Актер много лет назад встречался с коллегой Викторией Варлей. Они познакомились на съемках одного из украинских сериалов. Однако их отношения не сложились - он нашел новую любовь, а она пошла на проект "Холостяк".

После окончательно расставания с Варлей Тарас закрутил роман с Тиной. Вскоре они поженились, но их отношения не выдержали войну. Недавно стало известно о разводе пары.

Вас также могут заинтересовать новости: