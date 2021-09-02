Примадонна показала фото с детьми и мужем.

Российская звезда Алла Пугачева вчера отвела своих двойняшек от мужа Максима Галкина - Лизу и Гарри - во второй класс. В честь 1 сентября она показала фото со своей семьей.

"Все в сборе. Первое сентября", - написала маленькая Лиза на своей страничке в Instagram.

При этом поклонники не сразу узнали Примадонну на фото. А также они отметили, что Лиза как-то не очень рада новому учебному году.

"Сколько презрения в улыбочке Лизы", "Вообще не похожа на Аллу", "Это не Алла Пугачева", "Столько грусти у Лизы в глазах", "Родители - довольные, а дети - грустные", "Дети уже не улыбаются", - пишут в сети.

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Автор: Диана Могилевич