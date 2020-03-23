Риз Уизерспун отпраздновал 44-летие и удивила молодым видом (фото)

Звезда провела день рождения в семейном кругу.

Голливудская актриса Риз Уизерспун отпраздновала день рождения.

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22 марта звезде сериала "Большая маленькая ложь" и ленты "Блондинка в законе" исполнилось 44 года. Этот день знаменитость решила провести вместе со своими детьми - 20-летней дочерью Авой, 16-летним сыном Диконом и 7-летним Теннеси и мужем Джимом Тотом. Судя по фотографии, которой Риз поделилась в Instagram, 44-летие с семьей она встретила на природе.

"Одно из лучших дней рождений в моей жизни! Так много глубокомысленных, хороших и сердечных посланий от вас! Стихи, домашняя еда, замечательное выступление от моего друга и долгая прогулка на природе с семьей. Все это - подарки от чистого сердца! Спасибо всем вам за то, что заставили меня чувствовать себя любимой. Я невероятно счастливая женщина", - призналась Уизерспун.

Подписчики актрисы также поздравили ее под постом. "Риз, никто не даст тебе 44! Максимум 30!", "Вы выглядите словно девочка", "поздравляю молодую красавицу", "с днем рождения, очаровательная суперженщина".