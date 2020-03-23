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Риз Уизерспун отпраздновал 44-летие и удивила молодым видом (фото)

15:23, 23 марта 2020
Звезды
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Актриса написала, что это лучший День рождения в ее жизни \ instagram.com/reesewitherspoon

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22 марта звезде сериала "Большая маленькая ложь" и ленты "Блондинка в законе" исполнилось 44 года. Этот день знаменитость решила провести вместе со своими детьми - 20-летней дочерью Авой, 16-летним сыном Диконом и 7-летним Теннеси и мужем Джимом Тотом. Судя по фотографии, которой Риз поделилась в Instagram, 44-летие с семьей она встретила на природе.

"Одно из лучших дней рождений в моей жизни! Так много глубокомысленных, хороших и сердечных посланий от вас! Стихи, домашняя еда, замечательное выступление от моего друга и долгая прогулка на природе с семьей. Все это - подарки от чистого сердца! Спасибо всем вам за то, что заставили меня чувствовать себя любимой. Я невероятно счастливая женщина", - призналась Уизерспун. 

Подписчики актрисы также поздравили ее под постом. "Риз, никто не даст тебе 44! Максимум 30!", "Вы выглядите словно девочка", "поздравляю молодую красавицу", "с днем рождения, очаровательная суперженщина".

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Теги: #актриса