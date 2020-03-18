Бритни Спирс пожаловалась на буллинг в сети: "это ранит мои чувства"

Певица считает, что "трудные времена" должны научить всех быть добрее друг к другу.

Известная в прошлом американская певица Бритни Спирс пожаловалась на буллинг в сети и призвала всех в «эти трудные времена» быть добрее.

Читайте такжеБритни Спирс снялась в купальнике бабушки и задумалась избавиться от тату (фото)Об этом она написала в своем Instagram.

«Я много читала в интернете от людей, критикующих мои посты. Они говорят, что я выкладываю одинаковые 15 фотографий с тем же красным фоном и в одном и том же белом купальнике. Что касается меня, мне нравится то, что я публикую… и мне нравится делиться этим со всеми вами! У меня никогда не было белого купальника, и мне просто понравился красный фон», – отметила она.

При этом Спирс добавила, что «чтение плохих комментариев ранит ее чувства».

«Вы не должны говорить все эти обидные вещи тому, кого вы даже не знаете. Это настоящий буллинг! Трудные времена, которые мы сейчас переживаем, должны научить нас быть добрыми друг к другу... Я думаю, что важно обращать внимание на вещи, которые приносят счастье в трудные времена! Я люблю вас всех, берегите себя», – добавила певица.

Ранее УНИАН писал, как Бритни Спирс показала себя без фотошопа.