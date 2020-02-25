"Русалка" Никитюк соблазнила поклонников фото в купальнике

Телезвезда, не так давно вернувшаяся из ОАЭ и Бали, снова отправилась на пляжный отдых, но на этот раз в Египет.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое пикантное фото в купальнике.

На снимке, опубликованном в Instagram Никитюк позирует, лежа на спине в бирюзового цвета воде в сине-зеленом купальнике.

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Отметим, что телезвезда, не так давно вернувшаяся из ОАЭ и Бали, снова отправилась на пляжный отдых, но на этот раз в Египет.

Ну, а поклонники засыпали украинскую телезвезду комплиментами и подшучиванием над тем, что Никитюк якобы работает меньше, чем отдыхает.

"Судя по фотографиям, Леся живет на морях и больше ничего не делает, жизнь сплошной отдых"; "Мужика тебе Леся надо)))"; "Ого какая фотка"; "Тьотя Наташа заценила?"; "Как русалка, очень красивая"; "Отдых? Лучше перечислить когда ты работаешь!"; "Русалку выкинуло на берег"; "Этот купальник уже был", - пишут подписчики Никитюк в комментариях к посту.

Напомним, ранее Леся Никитюк опубликовала новое сексуальное фото, на котором она позирует, стоя в море в ультраобтягивающем коротком платье ярко-желтого цвета.