Настя Каменских в эротичном боди соблазнила поклонников (фото)

Снимок сделан во время съемок нового клипа NK - Lollipop.

Популярная украинская певица Настя Каменских соблазнила поклонников эротичным фото.

На фото, опубликованном в Instagram Каменских сидит в кресле, на ней надеты черно-белые брюки, а сверху - только кружевное боди с глубоким декольте.

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Снимок сделан во время съемок нового клипа NK - Lollipop. Премьера клипа состоялась 14 февраля, и за 5 дней он набрал уже более 1,7 млн просмотров в Youtube.

"Lollipop mood", - подписала фото Настя Каменских. Отметим, что lollipop с английского обычно переводится как леденец на палочке.

"Молода и прекрасна эта Настя"; "Какая красотулечка"; "Просто офигенная"; "Идеальная"; "Ты тут на Инстасамку похожа"; "Какая конфеточка"; "Такая вы очаровательная", - писали восторженные подписчики в комментариях к посту.

Напомним, ранее Настя Каменских удивила поклонников фото с животиком в платье-сетке.