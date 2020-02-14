Переходила на крик, сдерживая слезы: папарацци засняли Адель в аэропорту (фото)
18:42, 14 февраля 2020Звезды
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Фото певицы обнародовал британский таблоид.
Адель сфотографировали в лондонском аэропорту Хитроу / dailymail.co.uk
31-летнюю британскую певицу Адель запечатлели во время эмоционального телефонного разговора.
Фото исполнительницы обнародовал британский таблоид Daily Mail.
В объектив папарацци Адель попала в лондонском аэропорту Хитроу.
Певица с кем-то эмоционально разговаривала по телефону / dailymail.co.uk
На снимках видно, как певица эмоционально разговаривает по мобильному телефону и переходит на крик, едва сдерживая слезы.
Ранее УНИАН сообщал, как похудевшую на 45 килограмм Адель сняли на улице.
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