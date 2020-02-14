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Переходила на крик, сдерживая слезы: папарацци засняли Адель в аэропорту (фото)

18:42, 14 февраля 2020
Звезды
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Адель сфотографировали в лондонском аэропорту Хитроу / dailymail.co.uk

Фото исполнительницы обнародовал британский таблоид Daily Mail.

В объектив папарацци Адель попала в лондонском аэропорту Хитроу.

Певица с кем-то эмоционально разговаривала по телефону / dailymail.co.uk

На снимках видно, как певица эмоционально разговаривает по мобильному телефону и переходит на крик, едва сдерживая слезы.

Ранее УНИАН сообщал, как похудевшую на 45 килограмм Адель сняли на улице.

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Теги: #Адель