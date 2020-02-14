Переходила на крик, сдерживая слезы: папарацци засняли Адель в аэропорту (фото)

Фото певицы обнародовал британский таблоид.

31-летнюю британскую певицу Адель запечатлели во время эмоционального телефонного разговора.

Фото исполнительницы обнародовал британский таблоид Daily Mail.

В объектив папарацци Адель попала в лондонском аэропорту Хитроу.

На снимках видно, как певица эмоционально разговаривает по мобильному телефону и переходит на крик, едва сдерживая слезы.

Ранее УНИАН сообщал, как похудевшую на 45 килограмм Адель сняли на улице.