Похудевшую на 45 килограмм Адель сняли на улице, и это просто другой человек (фото)

Певица была одета в черный спортивный костюм и черную панаму, и ее очень сложно узнать.

Новости о похудении британской певицы Адель в последнее время у всех на слуху. Артистка действительно кардинально изменилась и сейчас ее практически не узнать.

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Снимки, на которых Адель сняли на пробежке, опубликовало издание Daily Mail.

Певица была одета в черный спортивный костюм и черную панаму, и ее очень сложно узнать. Лицо у девушки сильно осунулось, стали выступать скулы. Кажется, будто это совсем другой человек.

Как сообщал УНИАН, тренер Адель рассказала, как певице удалось похудеть на 45 килограмм.