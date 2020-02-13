Похудевшую на 45 килограмм Адель сняли на улице, и это просто другой человек (фото)
15:35, 13 февраля 2020Звезды
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Певица была одета в черный спортивный костюм и черную панаму, и ее очень сложно узнать.
Адель сняли на пробежке / Daily Mail
Новости о похудении британской певицы Адель в последнее время у всех на слуху. Артистка действительно кардинально изменилась и сейчас ее практически не узнать.
Daily Mail
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Снимки, на которых Адель сняли на пробежке, опубликовало издание Daily Mail.
Певица была одета в черный спортивный костюм и черную панаму, и ее очень сложно узнать. Лицо у девушки сильно осунулось, стали выступать скулы. Кажется, будто это совсем другой человек.
Как сообщал УНИАН, тренер Адель рассказала, как певице удалось похудеть на 45 килограмм.
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