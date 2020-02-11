Экс-супруг Памелы Андерсон назвал себя старым дураком и обвинил ее во лжи

Джон Питерс заявил, что за 12-дневный брак с звездой стал банкротом.

Экс-супруг Памелы Андерсон Джон Питерс, с которым они были женаты всего 12 дней, сделал неожиданное заявление.

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74-летний кинопродюсер, в разговоре с журналистами издания Page Six заявил, что он старый дурак и их брак Пэм сделал его банкротом, а также обвинил экс-любимую во лжи, передает ТСН. "Нет большего дурака, чем старый дурак", - заявил Питерс.

По словам мужчины, он незадолго до заключения брака закрыл все старые долги Памелы в качестве благодарности за то, что она будет с ним.

"Я принял ее в своей жизни с распростертыми объятиями и любовью, поскольку много лет заботился о ней. Что она имела в виду под контролем... Я оплатил ее счета, поскольку она была на мели. Я купил ей новый гардероб", - признался Джон.

Также продюсер отметил, что сама Андерсон предложила ему пожениться, хотя на то время он был помолвлен с другой. Однако поскольку он всю жизнь мечтал о ней, то бросил все ради их отношений.

"Когда она написала мне, что хочет выйти замуж, осуществилась моя мечта, хотя я был помолвлен с другой женщиной. Я бросил все ради Пэм. У нее было почти $200 тыс. долгов, которые она никак не могла погасить, поэтому я их оплатил, и за это она меня так "отблагодарила", - сказал Джон.