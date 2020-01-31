Надя Дорофеева внезапно сменила имидж (фото)
09:51, 31 января 2020Звезды
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Певица, которая до сих пор носила разные оттенки рыжего, перекрасила волосы в темно-шоколадный цвет.
Поклонникам понравился новый образ Нади / Instagram Надя Дорофеева
Солистка группы "Время и Стекло" часто радует поклонников новыми образами, но на этот раз она решила изменить свою внешность более кардинально.
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Певица, которая до сих пор носила разные оттенки рыжего, перекрасила волосы в темно-шоколадный цвет.
"Новая я", - лаконично подписала она снимок в новом образе.
"Как всегда-огонь! Волосы нереальные", - похвалили Надю подписчики.
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