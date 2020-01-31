цей матеріал доступний українською

Надя Дорофеева внезапно сменила имидж (фото)

09:51, 31 января 2020
Звезды
602 0
Поклонникам понравился новый образ Нади / Instagram Надя Дорофеева

Солистка группы "Время и Стекло" часто радует поклонников новыми образами, но на этот раз она решила изменить свою внешность более кардинально.

Читайте такжеПолуголая Седокова показала интимное фото в постели со своим бойфрендом

Певица, которая до сих пор носила разные оттенки рыжего, перекрасила волосы в темно-шоколадный цвет.

"Новая я", - лаконично подписала она снимок в новом образе. 

"Как всегда-огонь! Волосы нереальные", - похвалили Надю подписчики. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #время и стекло#Надя Дорофеева