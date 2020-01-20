Принц Гарри прокомментировал отказ от королевского титула

По словам принца Гарри, это решение далось ему тяжело.

Принц Гарри рассказал, что он и его супруга Меган Маркл чувствовали, что у них нет "другого выбора" кроме как оставить королевскую семью.

Герцог Сассекский выступил с речью на мероприятии своей благотворительной организации Sentebale в Лондоне, передает DW.

Гарри подчеркнул, что это решение далось ему тяжело. "Я испытываю глубокую печаль из-за того, что все пришло к этому. Было много месяцев переговоров после многих лет испытаний. Я знаю, что не всегда был прав, но у меня не было другого выбора, учитывая, как все развивается", - заявил герцог Сассекский.

Он отметил, что хотел бы продолжить служить королеве, Содружеству наций и своим военным ассоциациям, не получая при этом бюджетных средств.

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"К сожалению, это оказалось невозможно", - заявил принц Гарри.

Как сообщал УНИАН, 8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Пара не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит "выполнять долг перед Королевой и Содружеством".

13 января британская королевская семья обсудила решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от звания старших членов королевской семьи. После завершения совета королева Елизавета II объявила, что окончательное решение о будущем принца Гарри и Меган Маркл будет принято в ближайшие дни. В течение переходного периода они смогут жить в Канаде и в Великобритании.

18 января пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть "высокопоставленными" членами королевской семьи и носить титул "королевских высочеств". Они также будут обязаны вернуть в казну 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных на капитальный ремонт их коттеджа вблизи Виндзорского замка в графстве Беркшир.