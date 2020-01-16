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Исхудавшая Каменских поразила новым фото

15:13, 16 января 2020
Звезды
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Каменских похудела / instagram.com/kamenskux

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала в нежно-голубом халате и показала лицо крупным планом.

Видно, что Каменских сильно похудела, а ее идеальное лицо выглядит, как кукольное.

"Я полна вдохновения, чтобы достичь новых вершин", - написала Настя.

Ранее Настя Каменских показала видео с отдыха в Мехико. Она продемонстрировала, как развлекается в бассейне.

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Теги: #фото#Настя Каменских