"Скот**а, бл**ь!" Панин на глазах у пассажиров самолета напал на свою девушку (видео)

Девушка Панина, прикрываясь руками, требовала от скандального актера отстать от нее.

Скандальный актер Алексей Панин устроил дебош в салоне пассажирского самолета.

Соответствующее видео появилось в Instagram актера Панина.

Читайте также"Су*а, чтоб ноги твоей здесь не было": Панин показал, как его встретили в оккупированном Крыму (видео)

«Панин опять устроил дебош в самолёте и пытался повернуть его в Турцию!» - прокомментировал актер Панин.

На видео Алексей Панин на глазах у десятка пассажиров напал на свою девушку с криками и матами.

«Скот**а, бл**ь! Никуда я с тобой больше не полечу, бл**ь. Я сейчас вообще, на**й, этот самолет в Турцию разверну», - кричал Панин ей.

В ответ девушка, прикрываясь руками, требовала от скандального актера отстать от нее.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Панин устроил пьяный дебош в самолете, следовавшем из Стамбула в Москву. В мае 2019 года актер Алексей Панин получил штраф в 59 тысяч рублей.