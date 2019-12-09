"Мастер на все ноги": Панин показал, чем занимается в Крыму (видео)
Скандальный актер Алексей Панин «похвастался» своей новой «работой», которую он подыскал в оккупированной Россией Ялте.
Соответствующее видео Панин выставил в Instagram.
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«Ну слава Богу, подвернулась работа на зиму. Живем», - подписал актер Алексей Панин новое видео.
На видео Панин занимается сваркой.
«Вот, пристроился, бл**ь. С*ка, из Москвы выгнали, бл**ь… Всю ночь пашем, бл**ь, зае**лся», - отметил скандальный актер Панин в новом видео..
В комментариях подписчики восхищались талантом» российского актера Алексея Панина:
«Ну тогда я тоже к вам в бригаду)»;
«Жду в Нижнем) Талант не должен пропасть»;
«Мастер на все руки и ноги»;
«Ну всё копеечка»;
«Нет на свете лучше звания, чем рабочий человек!».
Также Панин показал, как в косметической маске совершил "утреннюю прогулку по помойкам".
Как сообщал УНИАН, скандальный российский актер Алексей Панин на прошлой неделе приехал в оккупированный Крым и снял видео. Видео начинается с того, что он убегает от мужчины, который бежит с веткой в руке и кричит: «Су*а! И чтоб ноги твоей в Крыму больше не было, еб**ь». Затем Панин объяснил, что это шутка, и никто его убивать не собирается.