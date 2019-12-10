У Петросяна рассказали о его отношениях с 30-летней женой

Новая супруга юмориста получила прозвище Несмеяна.

Писатель-сатирик Георгий Териков, который написал множество шуток для Евгения Петросяна и его экс-супруги Елены Степаненко, рассказал о том, какое впечатление на него произвела новая жена юмориста Татьяна Брухунова.

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По словам Терикова, он давно знаком с 30-летней ассистенткой юмориста и считает ее достойным человеком. "Она с большим уважением относится к Петросяну", - цитирует Терикова сайт "КП".

Он отметил, что Татьяна прекрасно выглядит и также хорошо работает. Также писатель признался, что придумал женщине прозвище - Несмеяна. "Очень серьезная она девочка, ответственная", - пояснил сатирик.

О свадьбе Петросяна и Брухуновой СМИ сообщили накануне. О том, что известный комик встречается со своей личной помощницей, стало известно в прошлом году на фоне разлада в отношениях между Петросяном и Степаненко. Бывшая супруга Петросяна, узнав о его свадьбе, пожелала ему и его новой избраннице счастья.

Сам Евгений Петросян оказался не готов к поздравлениям и потому не стал комментировать что-либо.