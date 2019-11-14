Супермодель Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера в новой фотосессии

На фото Ратаковски появилась без бюстагльтера, обнажив грудь и ноги.

28-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, на которых позирует в разных оттенках костюмов, состоящих из короткой классической юбки и строгого пиджака.

На фото Ратаковски появилась без бюстагльтера, обнажив грудь и ноги.

В подписи к фото модель сообщила, что несмотря на то, что ее коллекция костюмов появится в продаже только на следующей неделе, многие размеры костюмов уже распроданы по предзаказу.