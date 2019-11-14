Супермодель Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера в новой фотосессии
17:20, 14 ноября 2019Звезды
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На фото Ратаковски появилась без бюстагльтера, обнажив грудь и ноги.
INAMORATA SUITS are here! Y’all got so excited about these we decided to do a presale so head to the link in bio and shop away💫 @inamoratawoman
Американская супермодель Эмили Ратаковски анонсировала выпуск коллекции костюмов своего модного бренда Inamorata.
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28-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, на которых позирует в разных оттенках костюмов, состоящих из короткой классической юбки и строгого пиджака.
На фото Ратаковски появилась без бюстагльтера, обнажив грудь и ноги.
В подписи к фото модель сообщила, что несмотря на то, что ее коллекция костюмов появится в продаже только на следующей неделе, многие размеры костюмов уже распроданы по предзаказу.
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