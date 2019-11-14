Огромная грудь и шаловливый язык: экс-"виагра" похвасталась сексуальным фото

Исполнительница любит выставлять свой пышный бюст на камеру.

Сбежавшая в Россию украинская певица Анна Седокова восхитила поклонников сексуальным снимком.

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Звезда посетила ресторан итальянской кухни в ярком платье с очень глубоким декольте. Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.

"Люблю итальянскую еду и вечера в хорошей компании", – написала Седокова под фото, на котором облизывает палец на камеру.

"Ух, какая!", "Красотка", "Аж аппетит проснулся", "Невероятно красивая", – пишут в комментариях под снимком.

Ранее украинская певица Настя Каменских, она же NK, взбудоражила сеть новым ярким снимком.