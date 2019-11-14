Огромная грудь и шаловливый язык: экс-"виагра" похвасталась сексуальным фото
12:57, 14 ноября 2019Звезды
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Исполнительница любит выставлять свой пышный бюст на камеру.
Седокова - любитель фото с едой / instagram.com/annasedokova
Сбежавшая в Россию украинская певица Анна Седокова восхитила поклонников сексуальным снимком.
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Звезда посетила ресторан итальянской кухни в ярком платье с очень глубоким декольте. Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.
"Люблю итальянскую еду и вечера в хорошей компании", – написала Седокова под фото, на котором облизывает палец на камеру.
"Ух, какая!", "Красотка", "Аж аппетит проснулся", "Невероятно красивая", – пишут в комментариях под снимком.
Ранее украинская певица Настя Каменских, она же NK, взбудоражила сеть новым ярким снимком.
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