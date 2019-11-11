Лучшие фильмы и сериалы 2019: названы победители премии Peoples Choice Awards (фоторепортаж)

Лучшей комедией 2019 года стал фильм "Загадочное убийство" с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером.

В Лос-Анджелесе завершилась ежегодная премия People’s Choice Awards. Данная премия присуждается актерам, музыкантам и другим деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования.

Фоторепортаж с красной дорожки публикует REUTERS.

Лучшим фильмом 2019 года по версии PCA стали "Мстители: Финал". Супергеройский блокбастер обошел "Историю игрушек 4", "Капитана Марвел", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Короля Льва", "Джона Уика 3", "Человека-паука: Вдали от дома" и хоррор "Мы". Также "Мстители" победили в номинации "Лучший экшн-фильм".

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Лучшей комедией 2019 года стал фильм "Загадочное убийство" с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером.

В категории "Лучший драматический фильм" в 2019 году победила подростковая мелодрама "После". Ей удалось обойти такие хиты, как "Однажды в Голливуде" и "Рокетмен".

Лучшим семейным фильмом 2019 года стал "Аладдин" Гая Ричи.

Лучшим сериалом 2019 года зрители признали "Очень странные дела". Также шоу победило в категории "Лучший драматический сериал 2019".

Среди комедийных сериалов в 2019 году победителем стала "Теория большого взрыва", а лучшим фантастическим сериалом назвали "Сумеречных охотников".

Самыми любимыми киноактерами 2019 года по версии People's Choice Awards 2019 стали Роберт Дауни-младший за роль в "Мстителях: Финал" и "Зендая за Человека-паука: Вдали от дома". В категории сериалов эти звания достались Коулу Спроусу ("Ривердейл") и Милли Бобби Браун ("Очень странные дела").