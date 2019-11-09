"Алые губы твоими... будут": Седокова спела для своего молодого бойфренда и пригласила фанатов на баскетбол (видео)

Кроме того певица призналась, что с недавних пор сама полюбила баскетбол.

Известная украинская певица Анна Седокова порадовала своих подписчиков новым видео и необычным исполнением своего последнего хита.

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Так на своей странице в Instagram, Седокова разместила смешное видео, где в кадр попал и ее молодой возлюбленный - баскетболист Янис Тиммой.

"Вы приходите на баскетбол. Полюбив баскетболиста, я искренне влюбилась в этот вид спорта. Во-первых, самые крутые парни там. Средний рост - 2 метра и атлетическое телосложение. Постоянно что-то происходит, очки и броски. Если в футболе или хоккее интересно, когда забивают 3-4 мяча, то в баскетболе их минимум 60, в одно кольцо. Сидишь ближе и все видишь, чувствуешь игру. Правда, круто! Давайте как Янис выздоровеет (у спортсмена травма руки, - ред.), я приглашу кого-то со мной на игру? Только нужно нам вместе выбрать, кого. Принимаю предложения. P.S. Великий пиарщик, забыла рассказать вам о своём творчестве. Песня #Алыегубы Поёт Анна Седокова. Надеюсь, вы ее слышали", - подписала Седокова.

Фанаты засыпали Седокову комплиментами: "Такие прикольные", "Видео огонь 🔥😂👍👍👍 раз 10 уже пересмотрела", "Очень круто, получилось", "Королева моей жизни" и др.

Ранее УНИАН писал, что опальная 36-летняя украинская певица Анна Седокова больше не скрывает роман с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой.