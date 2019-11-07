"Руки выдают": Вера Брежнева показала, как выглядит без фотошопа

Многие обратили внимание на руки исполнительницы, которые выдают ее реальный возраст.

Известная украинская 37-летняя певица Вера Брежнева продолжает удивлять фанатов своими снимками.

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Н своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в стильном "луке" практически без макияжа. В кадре она предстала в бежевой водолазке и тренче.

Многие фанаты в восторге от снимка Брежневой, некоторые похвалили артистку за то, что она не стесняется показать морщинки на лице и публикует кадры без фотошопа. Но нашлись и те, кто принялся критиковать звезду. Поклонники написали, что ее возраст выдают руки.

"Как не подтягивай лицо, а руки выдают...", "Чудесна", "Красивая", "Вы мне нравитесь, конечно, но вас слишком много!", - пишут в комментариях.

Ранее 37-летняя украинская певица Вера Брежнева удивила поклонников фото без макияжа.