Дочь известных российских певцов попала в реанимацию без сознания

Сейчас за жизнь девочки борются врачи.

В Подмосковье в критическом состоянии попала в больницу дочь известной российской певицы Евы Польны, экс-солистки группы "Гости из будущего".

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza. 14-летняя Эвелин сейчас находится в реанимации закрытой клиники в бессознательном состоянии. У нее был тяжелейший приступ астмы.

"Врачи не смогли на месте купировать острое состояние, после чего и было принято решение везти девочку в больницу", - говорится в сообщении.

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера действительно попала в больницу, сообщил пиар-директор бывшего солиста группы "Чай вдвоем".

"Это правда. Сейчас мы отслеживаем эту ситуацию, но пока не готовы комментировать", - сообщила концертный директор Дениса Клявера в беседе с "Вечерней Москвой".

В свою очередь, журналисты позвонили Еве Польне, но та отказалась общаться и бросила трубку.

Напомним, что с экс-солисткой группы "Гости из будущего" у певца, экс-солиста "Чай вдвоем" Дениса Клявера был краткосрочный роман, который закончился рождением девочки Эвелин.