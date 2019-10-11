Камбербэтч присоединился к экоактивистам в Лондоне (фото)

43-летнего звезду заметили, когда он разговаривал с демонстрантами, которые готовились провести ночь возле Трафальгарской площади.

Знаменитый актер Бенедикт Камбербэтч присоединился к протестам климатических активистов в Лондоне.

Об этом сообщает Mail Online.

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43-летнего звезду заметили, когда он разговаривал с демонстрантами, которые готовились провести ночь возле Трафальгарской площади.

По словам активистов, легендарный «Шерлок» провел с ними «добрых пару часов».

Кроме Камбербэтча, экоактивистов поддержали модель Дейзи Лоу, комик Руби Вакс и актеры Джульет Стивенсон и Марк Райленс.

Группа активистов планирует на три дня «оккупировать» лондонский аэропорт. Они утверждают, что полеты пагубно влияют на климат, а британское правительство постоянно поддерживает расширения аэропортов. К протесту готовы присоединиться сотни жителей столицы Великобритании.

Как сообщал УНИАН, в Нью-Йорке задержали 70 участников климатического протеста. Активисты привезли лодки и установили ее прямо посреди перекрестка. Сами вышли с красноречивыми плакатами и заблокировали движение транспорта.