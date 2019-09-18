Российские СМИ предлагали врачам миллионы за фото больной Заворотнюк

По данным СМИ, любому родственнику, который прибудет в студию и подтвердит диагноз Заворотнюк, предлагали три миллиона рублей.

Российские СМИ пытались за семизначную суму подкупить охрану и врачей, которые лечат Анастасию Заворотнюк, чтобы получить эксклюзивные фото актрисы.

Об этом сообщает издание Дни.ру.

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"Все хотят видеть, как изменила красавицу страшная болезнь, как располнела она, как выглядит обритая после трепанации черепа голова, как Настя лежит в реанимации, подключенная к аппаратам искусственного поддержания жизнедеятельности", - говорится в сообщении.

Кроме того, любому родственнику, который прибудет в студию и подтвердит диагноз Заворотнюк, предлагали три миллиона рублей.

Причем, в издании опасаются, что если родственники спокойно относятся к этому, то кто-то из медперсонала может не устоять.

"Очень велик риск того, что кто-то из медицинского персонала может не побояться бога и "слить" в прессу так волнующие всех кадры", - пишет издание.

Напомним, врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга, позже сообщалось, что у актрисы начались тяжелые осложнения.