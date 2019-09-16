Родных Заворотнюк посоветовали оставить в покое

Актриса советует оставить родных Заворотнюк в покое.

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк не хочет публично говорить о болезни актрисы.

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Ее коллега по сериалу "Моя прекрасная няня" и актриса Ольга Прокофьева в беседе с журналистами издания "360" посоветовала оставить родных в покое.

"Могу сказать только одно — постарайтесь оставить семью в покое. Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы она (семья — Ред.) хотела, она бы все рассказала. У них политика, как у родных Веры Глаголевой, - они хотят оставить все внутри семьи", - заявила Прокофьева.

Ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга - четвертая степень. Сейчас якобы она находится в реанимации одной из клиник Москвы в крайне тяжелом состоянии.

16 сентября появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.