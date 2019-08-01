В Киеве открыли звезды в честь группы "Друга ріка" и Кузьмы Скрябина (фоторепортаж)

В общем в Киеве есть 31 звезда выдающимся украинцам различных сфер: спорта, кино, театра и музыки.

На Аллее звезд в центре столицы появились памятные знаки в честь группы "Друга ріка" и лидера группы "Скрябин" Андрея "Кузьмы" Кузьменко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

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Аллея на Площади звезд устлана 9-ю звездами в честь музыкантов. Сегодня открыли 2 звезды: группе "Друга ріка" и памяти известного украинского музыканта Андрея "Кузьмы" Скрябина.

В общем в Киеве есть 31 звезда выдающимся украинцам различных сфер: спорта, кино, театра и музыки.

Для группы "Друга ріка" открытие звезды стало неожиданным.

На открытии присутствовали также жена и дочь Кузьмы Скрябина. Они счастливы и благодарны, что люди продолжают восхищаться творчеством музыканта.