Итальянские каникулы: Дорофеева поделилась романтичными фото с мужем

На снимках супруги одеты под стать друг другу.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом и друзьями проводит отпуск в Италии.

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В своем Instagram певица поделилась снимками с романтической прогулки с мужем по итальянским улочкам.

Супруги одеты под стать друг другу: Надя в белом oversize-платье и кроссовках, а Вова в свободной белой рубашке и бежевых брюках, на ногах тоже белые кроссовки.

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева в бикини показала, как качала ягодицы и плясала на яхте в Италии.