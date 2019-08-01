Итальянские каникулы: Дорофеева поделилась романтичными фото с мужем
15:19, 01 августа 2019Звезды
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На снимках супруги одеты под стать друг другу.
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом и друзьями проводит отпуск в Италии.
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В своем Instagram певица поделилась снимками с романтической прогулки с мужем по итальянским улочкам.
Супруги одеты под стать друг другу: Надя в белом oversize-платье и кроссовках, а Вова в свободной белой рубашке и бежевых брюках, на ногах тоже белые кроссовки.
Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева в бикини показала, как качала ягодицы и плясала на яхте в Италии.
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