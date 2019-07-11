"Что за прикид БДСМ": Каменских раскритиковали за неудачный образ (фото, видео)

На фото Каменских одета в прозрачный топ, через который видно грудь, лаковый пояс и откровенные велосипедки со стразами.

Популярную украинскую певицу Настю Каменских, выступающую под псевдонимом NK, раскритиковали за неудачный наряд.

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В своем Instagram певица опубликовала фото и видео со своего выступления на фестивале Atlas Weekend. На них Каменских одета в прозрачный топ, через который видно грудь, лаковый пояс и откровенные велосипедки со стразами. В качестве аксессуаров артистка выбрала блестящую поясную сумку с бахромой и собственным логотипом, и экстравагантные очки без стекол.

"Все прекрасно. Но зачем надевать эту сумку на талию. Визуально полнит вас", "Наряды очень странные, прям слишком", "Что за прикид БДСМ", "Что за нелепый образ", "Кто дизайнер этих дурацких нарядов?", "Эх нет больше старой доброй Насти", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских предстала в дерзком кожаном образе.