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Ани Лорак ужаснула сеть надутыми губами (фото)

13:24, 20 июня 2019
Звезды
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Лорак похвасталась новыми кадрами / instagram.com/anilorak

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Так, очередными кадрами из stories она подогрела интерес к своей персоне, точнее, внешности. На свежих снимках можно увидеть, как преобразилась звезда: в глаза бросаются ее сочные губы и пышная грудь. Возможно, дело в ракурсе, с которого она снимает. А может, если верить слухам, ее красоту "подправили".

На фото Ани Лорак предстает в обтягивающей белой майке и с собранными волосами. В этот раз артистка предпочла броский макияж. Дополняют образ "дивы" массивные серьги-кольца.

instagram.com/anilorak

Ранее сбежавшая в РФ украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила сеть своей сочной грудью.  

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Теги: #фото#Ани Лорак