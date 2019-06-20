Ани Лорак ужаснула сеть надутыми губами (фото)

Исполнительница показала новые кадры, на которых привычно сложила губы "уточкой".

Известная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, активно ведет свою страницу в Instagram.

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Так, очередными кадрами из stories она подогрела интерес к своей персоне, точнее, внешности. На свежих снимках можно увидеть, как преобразилась звезда: в глаза бросаются ее сочные губы и пышная грудь. Возможно, дело в ракурсе, с которого она снимает. А может, если верить слухам, ее красоту "подправили".

На фото Ани Лорак предстает в обтягивающей белой майке и с собранными волосами. В этот раз артистка предпочла броский макияж. Дополняют образ "дивы" массивные серьги-кольца.

Ранее сбежавшая в РФ украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила сеть своей сочной грудью.