Ани Лорак ужаснула сеть надутыми губами (фото)
13:24, 20 июня 2019Звезды
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Исполнительница показала новые кадры, на которых привычно сложила губы "уточкой".
Лорак похвасталась новыми кадрами / instagram.com/anilorak
Известная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, активно ведет свою страницу в Instagram.
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Так, очередными кадрами из stories она подогрела интерес к своей персоне, точнее, внешности. На свежих снимках можно увидеть, как преобразилась звезда: в глаза бросаются ее сочные губы и пышная грудь. Возможно, дело в ракурсе, с которого она снимает. А может, если верить слухам, ее красоту "подправили".
На фото Ани Лорак предстает в обтягивающей белой майке и с собранными волосами. В этот раз артистка предпочла броский макияж. Дополняют образ "дивы" массивные серьги-кольца.
instagram.com/anilorak
Ранее сбежавшая в РФ украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила сеть своей сочной грудью.
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