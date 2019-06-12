Прощальный поцелуй за пять тысяч: украинским фанатам группы KISS предложили раскошелиться на концерте

Легендарные рокеры выступят на "Олимпийском" в Киеве 16 июня. За экскурсию на бэкстейдж и возможность посидеть за барабанами KISS организаторы предлагают заплатить $5000.

16 июня американская рок-группа KISS сыграет на НСК "Олимпийский" в Киеве в рамках прощального тура End Of The Road.

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Продажа билетов стартовала на официальном сайте End Of The Road. Кроме посещения концерта, фанатам предлагаются приятные бонусы. Так, можно приобрести один из трех видов билетов: VIP Meet & Greet, Captain's Lounge Meet & Greet и Ultimate KISS Army Experience.

Билет VIP Meet & Greet за $1000 предусматривает встречу и общение с группой, возможность сфотографироваться с музыкантами, получение автографов участников KISS на специальном плакате тура, получение ваучера на $100 для покупки Мерч в онлайн-магазине End Of The Road и ламинированный памятный документ о встрече Meet & Greet .

За $1500 владелец Captain's Lounge Meet & Greet дополнительно к бонусам VIP Meet & Greet получит ваучер на $250 и разрешение на вход в эксклюзивную лаунж-зону с баром, где можно будет попробовать специальный коктейль End Of The Road.

Ultimate KISS Army Experience стоит $5000. Для его приобретения нужно быть членом KISS Army. Он предусматривает получение возможностей первых двух пакетов и дополнительно - персональную экскурсию на бэкстейдж. Можно будет, например, посидеть за барабанами KISS, увидеть гардероб группы и тому подобное.

Менеджмент группы KISS запрещает любым участникам Meet & Greet предлагать собственные вещи для того, чтобы музыканты оставляли на них автографы.

Все билеты Meet & Greet, кроме Ultimate KISS Army Experience, не являются основанием для посещения концерта KISS. Для этого надо обязательно приобрести билет в Украине.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2018 года группа объявила на своем официальном сайте о завершении гастрольной деятельности после тура End Of The Road World Tour.

"Все, что мы построили, и все, что мы завоевали за последние четыре 10-летия, никогда бы не произошло без миллионов людей во всем мире, которые за эти годы заполняли клубы, арены и стадионы", – отметили музыканты. Kiss заявили, что концерты в рамках прощального тура станут последним шансом увидеть их на сцене.