Известного российского актера экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии
10:55, 06 июня 2019Звезды
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Александр Панкратов-Черный почувствовал себя плохо сегодня утром, у него случился обморок.
sev.gov.ru
В Москве экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного. Он находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Известный актёр почувствовал себя плохо сегодня утром, у него случился обморок, пришлось срочно вызывать скорую - после осмотра его увезли на скорой.
Сейчас он находится без сознания. У известного актера резко упало давление - до критического минимума.
Актер известен по фильмам «Ширли-Мырли», «Сибириада», «Жестокий романс», «Зимний вечер в Гаграх».
Как сообщал УНИАН, известный российский музпродюсер выпил средство для прочистки труб и угодил в реанимацию.
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