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Известного российского актера экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

10:55, 06 июня 2019
Звезды
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sev.gov.ru

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Известный актёр почувствовал себя плохо сегодня утром, у него случился обморок, пришлось срочно вызывать скорую - после осмотра его увезли на скорой.

Сейчас он находится без сознания. У известного актера резко упало давление - до критического минимума.

Актер известен по фильмам «Ширли-Мырли», «Сибириада», «Жестокий романс», «Зимний вечер в Гаграх».

Как сообщал УНИАН, известный российский музпродюсер выпил средство для прочистки труб и угодил в реанимацию.

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Теги: #актер#Россия