55-летняя Лолита оголила грудь (фото, видео)

Смелая 55-летняя звезда показала свою пышную фигуру в купальнике.

Скандальная певица Лолита Милявская показала фигуру в купальнике во время отпуска. При этом артистка не только похвасталась пышной грудью, но и молодым мужем в плавках.

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"Сайз+ приветствует Вас!", - подписала опубликованный в Instagram ролик Лолита Милявская.

Так, в кадре видно, как Лолита в сине-фиолетовом купальнике явила публике пышный бюст со словами: "Все в купальниках снимаются, я тоже хочу. Сайз + пошел".

После этого она направила камеру телефона на своего мужа Дмитрия Иванова. "Лучше мужа покажу, он у меня "сайз-минус!". Ролик набрал уже почти 700 тысяч просмотров.

Ранее скандальной певице Лолите Милявской стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону (Россия).