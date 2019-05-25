Новоиспеченная жена Каменских умилила сеть фото в постели со своим любимцем

Подписчики Каменских вновь ринулись поздравлять певицу со свадьбой в комментариях и отвесили несколько комплиментов её питомцу.

Украинская певица Настя Каменских, которая 23 мая отгуляла громкую свадьбу с репером Потапом, умилила сеть свадебным фото со своим любимцем.

В своем Instagram певица опубликовала сделанное накануне свадьбы фото, где она нежится в постели со своей собакой - Бишоном-Фризе по кличке Мими.

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Подписчики Каменских вновь ринулись поздравлять певицу со свадьбой в комментариях и отвесили несколько комплиментов её питомцу.

"Настя вы просто красотка, собачка милашка, счастья вам", "Очаровательные", "Вы прекрасны", "Милашки", "Какие вы искренне счастливые. Желаю всегда быть счастливыми, любите друг друга до бесконечности", - пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

Раскошную свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами и молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

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