Надя Дорофеева в юбке с разрезом до талии показала длинные ножки (фото)

На фото девушка позирует в пестрой юбке с высоким разрезом, демонстрирующей ее стройные ноги во всей красе.

Солистка группы "Время и Стекло" украинская певица Надя Дорофеева является обладательницей точеной фигуры. Именно поэтому звезда не упускает шанса продемонстрировать свои стройные ноги при каждом удобном случае.

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Новый снимок с эфира шоу "Голос.дети" звезда разместила в своем Instagram.

На фото девушка позирует в пестрой юбке с высоким разрезом, демонстрирующей ее стройные ноги во всей красе. Певица также надела блузку, открывающую ее плечи.

Как сообщал УНИАН, Анна Седокова в полупрозрачных лосинах засветила ягодицы на камеру.

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