Артистка также вспомнила, как получала негативные комментарии после участия в "Холостячке".

Украинская певица Злата Огневич, которая была главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", решила поддержать Александра "Терена" Будько и Инну Белень после новости о расставании.

Артистка отметила, что понимает их чувства и хейт, который получает сейчас экс-пара от подписчиков. По словам Златы, она также пережила подобный период после своего участия в шоу.

"Вообще, чтобы пройти, выдержать весь хейт, который на тебя так или иначе выливается то ли после "Холостячки", то ли после "Холостяка", надо иметь стальные яйца. Это во-первых. Во-вторых, я - человек из шоу-бизнеса, где случаются разные ситуации, и за все годы своей профессии я отрастила этот панцирь стальных яиц, и все равно мне было очень и очень непросто морально. Было много недовольных моим выбором людей, и сколько на меня вылили грязи - если бы не моя внутренняя сила, честно, я не знаю, как бы я с этим справилась", - призналась Огневич в своем Instagram.

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Певица добавила, что никогда не стоит лезть в чужую личную жизнь и писать негативные комментарии. Поэтому решила публично обратиться к хейтерам Александра и Инны так:

"Откуда мы с вами знаем, что там происходит и отношениях, в душе, в сердцах Инны и Саши? Никто из нас не знает ни одну из сторон, поэтому, пожалуйста, отстаньте от людей, оставьте их в покое и прекратите лить грязь. Займитесь своей жизнью".

К слову, в конце прошлого года завершился тринадцатый сезон романтического реалити "Холостяк". Главным героем был ветеран войны Александр "Терен" Будько. За его сердце соревновались 13 девушек, а в финале он выбрал волонтера Инну Белень, с которой на днях официально завершил отношения. После этой новости мужчину начали хейтить в сети подписчики девушки и писать свои проклятия.

Напомним, ранее Александра Терена после разрыва с Инной заподозрили в новом романе с блогершей.

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