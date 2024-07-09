Украинки подали рекордное количество заявок на проект.

На долгожданный 13 сезон шоу "Холостяк", главным героем которого стал ветеран войны Александр "Терен" Будько, завершился кастинг. Украинки подали 1500 заявок для участия в проекте, чем побили рекорды предыдущих сезонов.

Всех женщин объединяет одно желание - построить отношения с "Тереном" и найти любовь на проекте. Команда шоу в интервью для "Коротко про" рассказала, каких участниц увидят зрители в этом году.

Среди претенденток на сердце ветерана войны немало успешных и известных женщин, в частности, волонтеры, актрисы, студентка Гарварда, плюс-сайз модель, фанатка черного юмора и другие. Все эти украинки стремятся показать настоящих себя и завоевать расположение Александра.

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"Хочется, чтобы на "Холостяке" были лучшие девушки Украины, без кринжей и странных ценностей. Я считаю себя такой, считаю себя достойной Александра. Хочу нормализовать инклюзивность, показать на своем примере, как строить отношения с ветеранами. А еще у меня фамилия "Христос", а Христос и Терен - это же идеальный метч. Это не я, это история так говорит", - рассказала о себе одна из участниц.

Более того, девушки признавались, что знали "холостяка" еще до его участия в проекте. Некоторые виделись с ним вживую, а другие смотрели немало интервью с ним или читали о нем в сети. Были и те, кто приглашал Будько на свидание. Однако Александр отказывал им из-за недостатка свободного времени.

"За несколько часов до объявления нового сезона я пригласила Сашу на прогулку, но он сказал, что занят. Когда увидела, что он стал главным Холостяком страны, поняла, что надо подавать анкету, потому что, видимо, только так можно сходить с ним на кофе. Смотрела почти все сезоны "Холостяка" и всегда представляла себя там, на месте девушек, однако не решалась. А сейчас уверена в себе, и Саша - именно тот, ради кого хочу испытать этот шанс", - поделилась другая претендентка.

В дополнение, за свое счастье на шоу будет бороться женщина, которая хочет стать примером "адекватных" верующих. А также девушка, которая гордится своей естественной красотой без "уколов красоты".

К слову, премьера "Холостяк" ожидается осенью этого года. Что касается главного героя, он потерял обе конечности во время выполнения боевого задания на фронте. По словам Александра, он ищет украиноязычную девушку, которая понимает и принимает людей с инвалидностью.

Напомним, ранее новый "холостяк" Александр Терен ответил, готов ли стать отцом.

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