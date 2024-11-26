Участница "Холостяк-13" рассказала, что она сорвалась.

Участница 13 сезона "Холостяка" Юстина Багай решила откровенно рассказать о том, что стало причиной ее слез и конфликта с Инной в четвертом выпуске шоу. Об этом блогерша рассказала в своем Instagram.

По словам Юстины, эмоциональный срыв был вызван несколькими факторами, во-первых, сказалась усталость от пребывания на проекте и изоляция от внешнего мира.

"Представьте, что вы не знаете какой день, который час, плюс отсутствие информации, что происходит в мире и дома", - делится девушка.

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Во-вторых, причиной стал поцелуй Александра с Инной, которую Юстина считала близкой подругой.

"Она стала своеобразным островком безопасности на проекте, и я чувствовала, что могу ей доверять", - признается Юстина.

Девушка подчеркивает, что дело не в самом поцелуе, а во лжи Инны, которая уверяла ее, что ничего не было.

"Да, я потеряла чувство безопасности на проекте и чувствовала себя преданной ею", - говорит Юстина.

Накопление стресса, постоянное присутствие камер и съемочной группы также негативно повлияли на эмоциональное состояние девушки.

Юстина добавила, что сейчас конфликт исчерпан, и они с Инной снова подруги.

Напомним, Инна Белень, участница "Холостяка-13", прокомментировала скандал, который возник в четвертом выпуске шоу из-за ее поцелуя с "холостяком" Александром Тереном.

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