Откроет финал Moisei, а последним выступит дуэт TVORCHI.

17 декабря состоится финал Нацотбора на Евровидение-2023. Сегодня, во время пресс-конференции, стало известно, под какими номерами будут выступать конкурсанты.

Первым будет выступать Moisei с песней "I'm Not Alone". Вторым представит свою песню OY Sound System - "Ой, тужу", а третьим выступит DEMCHUK, который ранее выпустил хит с Настей Каменских. В финале Нацотбора он исполнит трек под названием "Alive".

А вот последним выступит дуэт TVORCHI, который стал уже довольно популярным в Украине.

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Под какими номерами будут выступать финалисты:

1. Moisei - "I'm Not Alone"

2. OY Sound System - "Ой, тужу"

3. DEMCHUK - "Alive"

4. Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

5. FIINKA - "Довбуш"

6. KRUTЬ - "Колискова"

7. Tember Blanche - "Я вдома"

8. Angelina - "Stronger"

9. 2TONE - "Квітка"

10. TVORCHI - "Heart Of Steel"

Нацотбор на Евровидение 2023: что известно

Финал Нацотбора состоится 17 декабря в укрытии. За судейским столом окажутся лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, фронтвумен The HARDKISS Юлия Санина и победительница Евровидения-2016 Джамала.

Сам песенный конкурс пройдет в Ливерпуле. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй - 11 мая, а финал - 13 мая.

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