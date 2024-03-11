Девушка не комментировала свое поражение.

Недавно 19-летняя украинская певица Мария Сур участвовала в Нацотборе в Швеции с песней "When I'm Gone" и могла стать ее представительницей на нынешнем "Евровидении". Однако победу одержал другой конкурсант - братья-близнецы Маркус и Мартинус.

Своими эмоциями они поделилась в своем Іnstagram.

"Вау! Мы победили! Словами не можем описать те ощущения, которые у нас были, когда мы услышали результаты голосования шведских зрителей. Спасибо вам", - написали певцы.

Мария же не комментировала свое поражение на Нацотборе, однако лишь поблагодарила свою команду так:

"Спасибо всем за поддержку и любовь ко мне, это так много значит для меня. Бесконечно благодарна моей команде, которая работала над этим выступлением, мы приложили много усилий к этому шоу. Спасибо всем, кто был со мной в таком удивительном путешествии".

Что известно о представителях Швеции на "Евровидении-2024"

Дуэт Маркус и Мартинус будет выступать на "Евровидении-2024" с песней "Unforgettable". Кстати, ее автором является Пол Джимми Торнфельдт, который написал победную композицию "Tatoo" для прошлогодней победительницы Loreen.

Интересно, что букмекеры уже прогнозируют ребятам место в первой десятке.

Напомним, недавно стало известно, что "Евровидение-2024" будет иметь новые правила как для участников, так и для зрителей.

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