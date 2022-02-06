К девушке не развернулось кресло ни одного из четырех звездных тренеров.

В третьем выпуске шоу "Голос страны-12" лейтенантка полиции Екатерина Белоус из Хмельницкой исполнила хит Билли Айлиш No Time To Die.

Приходом на проект девушка хотела доказать, что у нее есть талант и голос, что она должна стоять на этой сцене.

Екатерине не удалось развернуть ни одно из тренерских кресел, но она не "вылетела" из шоу. Ее спасла команда "второго шанса" - солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Андрей Мацола.

Потап, комментируя выступление Екатерины, сказал, что ей нужно еще тренироваться, "укататься". В свою очередь, Вакарчук дал девушке несколько советов, как правильно исполнять композицию Билли Айлиш.

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Напомним, Наталья Миколаенко пришла на шоу "Голос страны" и взорвала сцену мощным исполнением популярного в TikTok хита "Восемь" певицы Лилу45.

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