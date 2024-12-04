Музыканты решили не ждать своей дисквалификации.

Группа NeonoeN, которая должна была представлять Черногорию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025", отказалась от своего участия. Об этом сообщили участники коллектива телекомпании RTCG.

Известно, что недавно музыканты попали в громкий скандал из-за конкурсной песни под названием "Clickbait". По правилам шоу композиция должна была быть новой, но внимательные еврофаны нашли видео, на котором группа NeonoeN уже ее исполняла в немножко измененной версии в 2023 году. Поэтому вместо официальной дисквалификации, мужчины решили добровольно сняли свою кандидатуру с конкурса.

Теперь право представлять Черногорию на "Евровидении" в Швейцарии передадут другому артисту или артистке.

"Победа на Нацотборе принесла нам публичность, которую мы не выбирали и не могли контролировать. Отмечаем, а факты это подтверждают, что выполнение рабочей версии песни вживую не поставило под угрозу сам процесс фестиваля и не могло повлиять на его конечный результат или наш рейтинг. Факт также в том, что было много подобных примеров, и Европейский вещательный союз всегда принимал решение об участии этих песен, поскольку они не имели конкурентного преимущества перед другими, и это всем понятно", - отметили NeonoeN.

Музыканты добавили, что не хотят связывать себя со скандалами, поэтому решили самостоятельно уйти с конкурса. Они также поблагодарили всех за поддержку такими словами:

"Огромная благодарность за поддержку коллегам-музыкантам, любителям хорошей музыки, друзьям, знакомым, журналистам и широкой общественности Черногории и иностранцам, которые давали нам силы в последние дни. "Clickbait" продолжает жить как музыкальный сингл, но, к сожалению, также и как современный социальный феномен".

К слову, песенный конкурс "Евровидение-2025" состоится в Швейцарии благодаря победе небинарной личности Nemo с песней "The Code". Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а грандфинал будет 17 мая.

Напомним, ранее певица Джамала назвала своих фавориток на "Евровидении-2025".

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