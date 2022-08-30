Зрителей ждет возвращение звездного сезона "Битвы титанов".

В такое сложное для Украины время юмор помогает людям не сдаваться. Поэтому юмористические пятницы возвращаются. Уже 23 сентября в 19:00 состоится долгожданное возвращение юмористического проекта "Лига Смеха".

Зрителей ждет возвращение звездного сезона "Битвы титанов", в котором соберутся сильнейшие команды за всю историю проекта: "Ветераны космических войск", "30+", "Наш формат", "Трио разные", "Винницкие", "Отдыхаем вместе", "Воробушек", "Стадион Диброва", "VIP Тернополь" и "Веселые Бобры" (сборная команд "Загорецкая Людмила Степановна" и "Стояновка").

Вместе с ними создавать настроение украинцам будут тренеры Сергей Бабкин, Олеся Жураковская, Маша Ефросинина, Гарик Корогодский, Владимир Дантес и Станислав Боклан.

Відео дня:

Победитель третьего сезона "Лиги Смеха", участник команды "Загорецкая Людмила Степановна" Виктор Розовый сейчас защищает Украину в составе полка "Азов". В одном из интервью комик прокомментировал, что решение уйти на фронт было обдуманным. Он выполняет поставленные задачи командира, а во время увольнений приобщается к различным благотворительным инициативам, рассказывает общественности о важности борьбы против оккупанта на различных общественных фронтах.

А вот обладатель победного кубка второго сезона "Лиги Смеха" Марк Куцевалов, известный как участник монокоманди "Призрачный гонщик", ко Дню Независимости Украины преодолел пешком 850 км, чтобы собрать 2 млн 850 тысяч гривень на три машины скорой помощи. Комик назвал свое приключение реалити-шоу "Быстрый поход". Отправился Куцевалов из родного Черноморска на Говерлу 6 августа. На маршруте он заранее нашел желающих приютить его ночью. Каждый день юморист снимал свое путешествие. Нужную сумму комику удалось собрать еще до того, как он завершил это благотворительное шествие и поднялся на самую высокую точку Украины. На Говерле неравнодушные украинцы встречали юмориста аплодисментами и с украинскими флагами фотографировались с ним на память.

Участницы команды "Трио разные и ведущий" - Алина Блажкевич, Александра Машлятина и Анастасия Оруджова - с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины активно выступают для украинских защитников, поднимая их боевой дух на передовой. Кроме того, юмористы занимаются волонтерством и лично организуют благотворительные сборы.

Ранее создатели романтического реалити "Холостяк 12" назвали дату премьеры. Первый выпуск с Алексом Топольским выйдет на экраны уже осенью.

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