Романтическое реалити "Холостяк" стало топовым среди украинцев.

Премьеру этого шоу украинцы ждали очень долго - несколько раз она переносилась из-за полномасштабного российского вторжения. Однако в конце ноября украинцы все же окунулись в настоящую сказку о любви, романтики и приключениях.

Как вы уже догадались речь идет о самом романтическом реалити "Холостяк", главным героем которого стал бизнесмен Алекс Топольский. Как оказалось, именно это шоу чаще всего "гуглили" украинцы. Об этом свидетельствуют данные Google Украина.

Сообщается, что больше всего в 2022 году было запросов по тегу "Холостяк 2022". Вместе с тем люди активно искали карту воздушных тревог, новости Украины, новости об Алексее Арестовиче и Владимире Жириновском. О чем это говорит? Людям хочется отвлечься от войны в Украине и немного расслабиться.

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Холостяк-12: интересное в новом сезоне

28 октября на телеэкраны вышел долгожданный новый сезон "Холостяка" с Алексом Топольским. Премьеру дважды переносили. Изначально она была запланирована на весну, но из-за полномасштабного вторжения РФ показ перенесли на неопределенный срок. Затем организаторы назначили дату премьеры на конец сентября, но за несколько часов до выхода снова перенесли ее по "производственным причинам".

За несколько выпусков проект "Холостяк" уже стал одним из самых обсуждаемых. Дело в том, что в каждом выпуске происходит какой-то скандал между участницами. А выбывшие из шоу девушки поливают грязью сам проект и главного героя.

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