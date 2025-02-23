В сети завирусился ролик, на котором участники группы Ziferblat еще совсем маленькие.

Поклонники украинской группы Ziferblat, которые победили на Нацотборе на "Евровидение-2025", распространили в сети архивный ролик с участием двух музыкантов из трио. На видео засветились двое еще совсем юных участников группы Валентин и Даниил Лещинские, которые стали звездами еще в 2000-х годах.

Оказалось, что в ролике рекламируется украинский производитель соусов "Чумак". На то время артисты еще точно не думали о певческой карьере, но вот звездами рекламы успели стать еще в девять лет. В 2000-х эта реклама была очень вирусной и ее "крутили" по телевидению постоянно.

Кстати, ранее и сам Валентин публиковал кадры из ролика в своем Instagram еще в 2021 году. Но после победы на Нацотборе фанаты коллектива решили снова напомнить, когда на самом деле началась звездная карьера музыкантов.

Как видно из видео, двое маленьких мальчиков прибегают к маме на кухню и говорят, что они очень голодны. Женщина дает каждому из сыновей по большой порции пельменей и предлагает несколько соусов на выбор.

В конце в кадре появляется еще один парень, похожий на братьев, и кричит: "Мам, я голоден как слон! Есть что-то особенное?". Поклонники в комментариях под видео, которое еще раньше опубликовал сам Валентин, сразу предположили, что третий мальчик на видео - это участник Ziferblat, барабанщик Федор Ходаков.

Правда, оказалось иначе. Лещинский опроверг это и указал: "Наша персональная боль - это объяснять, кто третий. Маму после этого не видел больше никогда".

К слову, группа Ziferblat была основана братьями и их другом еще, когда они учились в восьмом классе. Тогда она называлась Runnin' Blue. Позже артисты сделали ребрендинг и стали Ziferblat. Они участвовали в шоу "Х-Фактор" в 2019 году, но тогда не смогли пройти в финал проекта. В этом году с песней "Bird of Pray" они с третьей попытки победили в Нацотборе и представят Украину на конкурсе Евровидение в мае в Базеле, Швейцария.

Напомним, ранее Тина Кароль ответила, какие шансы на победу на "Евровидении-2025" у Ziferblat. Артистка также объяснила, над чем стоит поработать музыкантам.

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