Поклонники поддерживают решение исполнительницы.

Известная украинская певица Jerry Heil, которая в дуэте с alyona alyona представляла Украину на "Евровидении-2024", заинтриговала новостью поклонников. Артистка намекнула на возвращение на конкурс в следующем году.

В своем Instagram исполнительницы поделилась воспоминаниями с песенного шоу, которое проходило в мае. В частности, Jerry Heil показала, как готовилась к своему выступлению на сцене в Мальме. Заметно, что подготовка была постоянной, а работа над номером - кропотливой. Также на кадрах появляется режиссерка постановки клипмейкер Таня Муиньо, которая буквально репетирует номер вместе с Jerry Heil.

Однако больше всего певица заинтересовала поклонников подписью к фото. Она заинтриговала своим возвращением на Евровидение, написав: "Воспоминания о "Евровидении". Как насчет "Евровидения-2025"?".

Подписчики артистки положительно оценили ее вероятное возвращение на конкурс в следующем году и предложили снова представить Украину. На этот раз украинцы и иностранцы пророчат победу Jerry Heil:

"Ждем на Евровидении 2025!"

"Это прекрасно. Конечно, на Евровидение 2025 с победой девочки!"

"Что тут думать, надо брать и подавать заявку на участие в национальном отборе на Eurovision song contest 2025, как только их откроют! Будем ждать тебя на сцене в Швейцарии"

"Януся, давай еще раз съезди на Евровидение и разорви их там"

К слову, 11 мая отгремел гранд-финал "Евровидения-2024". В нем приняли участие 25 стран. Победу одержали Nemo с песней "The Code", которые представляли Швейцарию. Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" заняли третье место на конкурсе.

Напомним, ранее представитель Нидерландов на Евровидении-2024 заявил о своем возвращении на шоу

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