Мужчина выступил против стереотипов.

Ветеран войны и главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько рассказал о своих предпочтениях в быту.

Сначала он поинтересовался у подписчиков в сети, как балансировать между желанием поесть и ленью готовить. Многие начали писать свои рекомендации, подчеркивая, что девушка должна готовить и беспокоиться о его питании.

Однако Александр выступил против стереотипов в быту и написал об этом в своем Instagram так:

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"Удивило большое количество смс от женщин, что надо, чтобы девушка/жена готовила. Вы серьезно? Девушка вообще-то для любви, а не для плиты. Это должно быть желанием, а не обязанностью. Хотя классно, когда утром девушка рядом и уже готов завтрак".

Терен не стал вдаваться в подробности и пока не рассекречивает свою избранницу.

К слову, новый сезон романтического проекта "Холостяк" стартует уже этой осенью на телеканале СТБ. Его премьера ожидается 1 ноября.

Напомним, ранее Александр "Терен" Будько откровенно признался, смог ли найти свою любовь на шоу "Холостяк".

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